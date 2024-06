Os anfitriões Estados Unidos vão precisar trabalhar a parte psicológica contra o favorito Uruguai, na segunda-feira, na última rodada do Grupo C da Copa América, com a classificação para as quartas de final em disputa, comentou neste sábado o meio-campista Tyler Adams.

"Precisamos controlar nossas emoções nesses grandes jogos. Não podemos deixar que situações extra-campo tomem conta de nós, dos torcedores, dos ambientes hostis (...). Não podemos ser ingênuos", comentou Adams em entrevista coletiva junto com seu companheiro de equipe Antonée Robinson.

O cartão vermelho recebido por Timothy Weah por agredir um jogador adversário foi o ponto de virada na derrota da seleção local para o Panamá por 2 a 1 no último jogo, o que deixa a equipe comandada pelo técnico Gregg Berhalter em risco de eliminação prematura.

O Uruguai tem seis pontos em duas rodadas, com saldo de gols de +7, enquanto Estados Unidos e Panamá somam três cada, com +1 e -1 respectivamente. A lanterna Bolívia segue sem pontuar. Os bolivianos os panamenhos também na segunda-feira, no mesmo horário.

"Não podemos dar oportunidades ao adversário com decisões que possam, quando o VAR for consultado ou algo parecido, afetar as perspectivas em relação ao nosso gol. Obviamente, conversamos com Timothy e conversamos sobre isso em equipe", continuou o jogador do inglês Bournemouth.

Robinson, por sua vez, disse que os Estados Unidos estão confiantes.

"Já estivemos muitas vezes em circunstâncias semelhantes (...). Obviamente, uma vitória nos coloca nas melhores condições para avançar à próxima fase. Todos voltamos a ter confiança de que, quando tivermos 11 jogadores em campo, poderemos enfrentar qualquer um", destacou o lateral do Fulham. "O treino foi bom hoje. Acho que vimos a intensidade que vamos precisar desde o primeiro minuto contra o Uruguai".

Robinson afirmou que a partida deveria ser disputada sem olhar a classificação, embora os Estados Unidos possam ser eliminados mesmo em caso de vitória sobre o Uruguai dependendo do resultado da partida entre Panamá e Bolívia.

erc/ol/aam