O tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) venceu a corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 neste sábado (29), no Red Bull Ring.

O holandês, que venceu todos as três sprints disputadas nesta temporada, terminou à frente das duas McLarens, do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris, ao término das 23 voltas da corrida.

O britânico George Russell (Mercedes) ficou em quarto lugar, superando a Ferrari do espanhol Carlos Sainz (4º) e do seu companheiro e compatriota Lewis Hamilton (5º), da Mercedes.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminou apenas em 10º no grid depois de não ter conseguido marcar um tempo no Q3 na sexta-feira devido a um problema no sistema anti-stall, conseguiu subir ao 7º lugar para somar dois pontos, um a mais que o mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

O Top 10 é completado pelo dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) e o canadense Lance Stroll (Aston Martin).

As duas Alpine, que largaram na 8ª e 9ª posições depois de ambas terem conseguido chegar ao Q3 na sexta-feira, terminaram na 11ª e 12ª posições.

nb/lve/aam