O tenista sérvio Novak Djokovic, que passou por cirurgia no menisco do joelho direito há três semanas, vai participar do torneio de Wimbledon, cujo sorteio foi realizado nesta sexta-feira (28), com o espanhol Carlos Ancaraz, número 3 do mundo, do mesmo lado da chave que o italiano Jannik Sinner, atual líder do ranking da ATP.

Isso faz com que Alcaraz não possa enfrentar Djokovic (número 2) antes de uma eventual final, o que seria uma reedição da decisão do ano passado, que terminou com a vitória do jovem espanhol.

O sorteio foi generoso com 'Djoko', que a princípio pode ter uma primeira semana de torneio tranquila, dependendo das condições de seu joelho.

Nos últimos treinos, incluindo o de quinta-feira na quadra central contra Sinner, o sérvio de 37 anos não mostrou sinais de dor ou incômodo.

Djokovic, que tentará o oitavo título na grama de Wimbledon para elevar para 25 o recorde de conquistas de Grand Slam, se lesionou contra o argentino Francisco Cerúndolo nas oitavas de final de Roland Garros. Apesar da vitória na partida, ele teve que se retirar do torneio para iniciar sua recuperação.

O sérvio passou por cirurgia em Paris e suas chances de estar em Wimbledon pareciam mínimas. Na última terça-feira, Djokovic havia afirmado que só participaria do torneio londrino se sentisse que teria condições de "brigar pelo título".

Seu primeiro jogo será contra o tcheco Vit Kopriva, número 123 do mundo e procedente do qualifying. Caso siga avançando, seu primeiro adversário de peso poderia vir nas quartas de final, contra o dinamarquês Holger Rune ou o russo Karen Kachanov.

Seu teórico adversário nas quartas de final seria o polonês Hubert Hurkacz, e na semifinal o alemão Alexander Zverev, vice-campeão de Roland Garros.

