A renovação do mandato de Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia e a nomeação da estoniana Kaja Kallas como chefe da diplomacia do bloco são "ruins" para as relações da UE com a Rússia, afirmou o Kremlin nesta sexta-feira (28).

A alemã Von der Leyen "não é partidária de uma normalização das relações entre a UE e a Rússia", e Kallas é "conhecida" por suas declarações "russófobas", declarou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin.

"As perspectivas das relações entre Moscou e Bruxelas, portanto são ruins", e "não achamos que a diplomacia europeia pode atuar para normalizar as relações", acrescentou.

Ursula von der Leyen teve seu mandato no cargo, que ocupa desde 2019, renovado em um cúpula da UE em Bruxelas.

Os chefes de Estado e de Governo da UE também decidiram nomear a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, uma das vozes mais enérgicas contra a ofensiva militar russa na Ucrânia, como chefe da diplomacia do bloco.

Ela sucede o espanhol Josep Borrell no cargo.

