O presidente Joe Biden e seu antecessor Donald Trump fazem nesta quinta-feira (27), na CNN americana, o primeiro debate antes das eleições de novembro nos Estados Unidos. A transmissão ao vivo começa às 22h (de Brasília) e deve durar uma hora e meia.





ONDE ASSISTIR





No Brasil, o debate estará disponível nos canais de TV a cabo, do YouTube e no site oficial da CNN Brasil. Os canais da GloboNews e da Record News também retransmitirão o debate a partir das 22h.





Nos EUA, a transmissão ao vivo será feita pela CNN local e compartilhada simultaneamente com as redes PBS, C-Span, Fox News, ABC News e NBC News.





4 PONTOS PARA ENTENDER BIDEN E TRUMP





Imigração. O democrata Joe Biden chegou à Casa Branca em 2021 com o plano de promover uma política "mais humana", prometendo não "demonizar" os imigrantes e separar famílias. O republicano Donald Trump, ao contrário, chegou a dizer que os estrangeiros "envenenam o sangue do país" -frase que lhe rendeu comparações a Adolf Hitler, líder da Alemanha nazista.





Aborto. Biden defende a reinclusão do aborto na Constituição, tendo chamado de "terrível, extrema e totalmente equivocada" a decisão da Suprema Corte americana que, em junho de 2022, suspendeu o direito à interrupção voluntária da gravidez. Para Trump, o direito ao aborto não é uma questão federal, cabendo a cada estado definir suas restrições. "É irrelevante se fico confortável ou não", disse.





Guerras. No conflito entre Rússia e Ucrânia, o presidente e seu antecessor divergem: Biden apoia a Ucrânia, enquanto Trump apoia a Rússia, tendo feito elogios a Vladimir Putin. Quanto à Faixa de Gaza, porém, os dois estão do lado de Israel, embora o democrata tenha sido o único a fazer críticas ao governo de Benjamin Netanyahu pelo alto número de mortes entre civis palestinos.

Democracia. A proteção à democracia é a justificativa usada por Biden para tentar a reeleição. O presidente condenou os questionamentos do rival sobre as eleições de 2020 e classificou a invasão ao Capitólio como um "dia em que quase perdemos os EUA". Já Trump não garante que vai aceitar o resultado da próxima eleição e promete perdoar os réus presos após o ataque de 6 de janeiro de 2021.





O QUE DIZEM AS PESQUISAS





Biden e Trump aparecem empatados na maioria das pesquisas. Os últimos levantamentos apontam para uma disputa acirrada, com os dois candidatos em empate técnico e pouco impactados pelas condenações de Hunter Biden e do próprio Trump na Justiça. O democrata tem recebido mais apoio de eleitores negros e imigrantes, enquanto o republicano é mais popular entre homens brancos e evangélicos.





Presidente e vice não são eleitos diretamente pelo voto da população. Os eleitores, na realidade, escolhem os representantes do Colégio Eleitoral de seus respectivos estados.





Um candidato precisa conquistar 270 dos 538 representantes do Colégio Eleitoral. O número de representantes (delegados) é proporcional à população e ao número de parlamentares de cada estado. Desta forma, o candidato que recebe a maioria dos votos populares pode não ser eleito, como aconteceu em 2016. Na época, Trump não conquistou a maioria dos votos absolutos, mas teve delegados.