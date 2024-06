Três momentos do congelamento do mar na Terra do Fogo (Argentina)

Por Vítor Blanco

Um vídeo impressionante de um mar congelado na Argentina viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (25). Os registros foram feitos na região de San Sebastián, na Patagônia. Nas imagens é possível ver as ondas do mar totalmente congeladas.





A temperatura da região conhecida como ‘Terra do Fogo’ desceu a valores de -10ºC a -15ºC nos últimos dias.

De acordo com informações do jornal “La Nacion”, diante das previsões meteorológicas, as estradas nacionais estão totalmente bloqueadas para circulação de todos os tipos de veículos na Rota Nacional 40.







Além das baixas temperaturas, a região também tem alerta para ventos fortes que podem chegar a mais de 100km/h na costa central da Patagônia.