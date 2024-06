A Coreia do Norte afirmou ter testado com sucesso sua capacidade de lançamento de mísseis com múltiplas ogivas, relatou nesta quinta-feira (noite de quarta, 26, no Brasil) a agência estatal de notícias KCNA.

Pyongyang "realizou com sucesso um teste de separação e controle de orientação de ogivas móveis individuais em 26 de junho", informou a KCNA, acrescentando que as "ogivas móveis separadas foram corretamente guiadas para os três alvos coordenados".

"O teste visou assegurar a capacidade de MIRV", acrescentou, referindo-se à tecnologia de veículos de reentrada com múltiplos alvos independentes, ou seja, com capacidade de lançar várias ogivas em um único míssil balístico.

O Exército sul-coreano informou que o Norte havia disparado o que parecia ser um míssil hipersônico na quarta-feira, mas que terminou com uma explosão no meio do voo.

Esse lançamento também foi confirmado pelo Japão, cuja guarda costeira indicou que o projétil caiu no mar do Japão.

Segundo a KCNA, o teste "foi realizado usando o motor da fase inicial de um míssil balístico de combustível sólido de alcance intermediário com um raio de 170-200 km".

"A eficácia de uma isca separada do míssil também foi verificada por radar antiaéreo", afirmou.

