O atacante Phil Foden deixou temporariamente a concentração da seleção da Inglaterra durante a Eurocopa devido a um "assunto familiar urgente", anunciou a Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta quarta-feira (26).

Foden, eleito o Jogador da Temporada e campeão da Premier League pelo Manchester City, foi titular nos três jogos dos 'Three Lions' na fase de grupos da Euro.

A participação do atacante de 24 anos nas oitavas de final, no próximo domingo, ainda é dúvida.

Apesar do desempenho abaixo do esperado, a seleção inglesa se classificou como primeira colocada do Grupo C.

O adversário da Inglaterra nas oitavas será definido ainda nesta quarta-feira, após os últimos jogos dos Grupos E e F.

