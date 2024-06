A Sérvia está "disposta a discutir" e a chegar a um "compromisso" na disputa com a sua antiga província do Kosovo, disse o primeiro-ministro sérvio, Milos Vucevic, à AFP nesta terça-feira (25), véspera de uma reunião, a primeira em quase um ano, com o seu homólogo do Kosovo.

"Compromissos significam que ninguém ganha ou perde completamente", disse Vucevic. "É melhor sentar, reunir-se, conversar, tentar conversar. Tudo em vez de uma escalada", acrescentou.

"As grandes nações, os grandes Estados, não são grandes por causa do seu território, mas pela sua responsabilidade na busca da paz e do compromisso", insistiu Vucevic, que na quarta-feira se reunirá em Bruxelas com o chefe do governo do Kosovo, Albin Kurti.

O Kosovo declarou sua independência em 2008, uma década depois de uma guerra entre guerrilhas separatistas com as forças sérvias.

Mas a Sérvia nunca reconheceu a divisão deste território de 1,8 milhão de habitantes, a grande maioria de etnia albanesa.

Desde que assumiu o cargo em maio, Vucevic tenta encontrar um equilíbrio delicado que permita à Sérvia, que possui reservas significativas de lítio, abrir negociações para aderir à União Europeia e permanecer equidistante entre o leste e o oeste.

