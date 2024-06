O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, pediu nesta terça-feira (25) uma "alta participação" nas eleições presidenciais de sexta-feira para substituir Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero em maio.

"Insistimos na importância de uma alta participação (nas eleições) porque são uma fonte de orgulho para a República Islâmica", declarou o aiatolá durante um discurso televisionado três dias antes da votação.

"Toda vez que a participação do povo nas eleições foi baixa, os inimigos da República Islâmica nos culparam", acrescentou.

Os eleitores podem escolher entre seis candidatos, que foram selecionados pelo Conselho dos Guardiões da Constituição – órgão não eleito dominado por conservadores – entre as 80 personalidades que apresentaram a sua candidatura.

Três deles são considerados favoritos: o presidente conservador do Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf; o ex-negociador ultraconservador do processo nuclear, Said Jalili, e o deputado reformista, Masud Pezeshkian.

Nas últimas eleições presidenciais, em 2021, o governo invalidou a candidatura de inúmeros reformistas e moderados, permitindo que Raisi, um candidato do campo conservador, fosse facilmente eleito e sucedesse ao presidente moderado Hasan Rohani.

A participação não passou de 49%, a menor taxa para uma eleição presidencial desde a revolução islâmica de 1979.

No seu discurso, Khamenei criticou, sem citar nomes, "alguns políticos iranianos" que "pensam que todos os caminhos para o progresso passam pelos Estados Unidos", país que o Irã considera seu inimigo.

Pezeshkian apelou à melhoria das relações com Washington, a fim de levantar as severas sanções impostas pelos Estados Unidos, que pesam fortemente sobre a economia iraniana.

As eleições presidenciais iranianas são acompanhadas de perto na cena internacional, uma vez que Teerã é um ator importante no Oriente Médio, em um contexto de guerra em Gaza e de preocupações quanto ao seu programa nuclear.

