Médico brasileiro Charles de Sá foi acusado de homicídio e direção perigosa após acidente com carro em safári. Nove pessoas morreram, incluindo esposa do cirurgião

FOLHAPRESS - Um médico brasileiro que se envolveu em um acidente de trânsito durante um safári na Namíbia foi preso e indiciado por homicídio culposo e condução imprudente. O cirurgião Charles de Sá foi o único a sobreviver à colisão que deixou nove mortos, incluindo a médica Natale Gontijo, sua esposa.





As informações foram divulgadas nessa sexta (21/6) pela porta-voz da polícia da Namíbia, Kauna Shikwambi, ao jornal local The Namibian. Autoridades alegam que o brasileiro, que está sob custódia policial em um hospital de Otjiwarongo, foi imprudente na direção, conforme a Lei de Trânsito Rodoviário do país. A primeira audiência de Sá está marcada para a próxima quinta (27).





Procurada, a família de Charles de Sá ainda não se manifestou. A Folha também não conseguiu contato com a defesa do médico.





O acidente ocorreu supostamente após o carro conduzido por Sá bater de frente com outro veículo que vinha na pista contrária. A cirurgiã plástica Natale Gontijo chegou a ser levada ao hospital, mas não sobreviveu. Todos os ocupantes do outro carro morreram.





Em nota, o Itamaraty afirmou que acompanha o caso desde que foi notificado.





"A Embaixada determinou o deslocamento imediato de funcionário do posto para a cidade de Otjiwarongo, perto de onde ocorreu o acidente. A Embaixada permanece em contato permanente com as autoridades locais e com os familiares dos brasileiros, a fim de prestar a assistência consular devida de forma mais eficiente."





Sá e a mulher tinham desembarcado na Namíbia três dias antes do acidente. Os médicos iriam percorrer alguns países africanos para fazer um safári. Nas redes sociais o cirurgião publicou fotos ao lado da companheira no aeroporto, com o roteiro da viagem.