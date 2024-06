Arábia Saudita (Ásia) - Fica no Oriente Médio e é o maior país da Península Arábica, com 2.15 milhões de km² e 35 milhões de habitantes. Destaca-se pela indústria de petróleo e gás. Meca, local sagrado para o Islã, adiciona uma dimensão espiritual significativa à identidade do país.

crédito: Moataz Egbaria / Wikimedia Commons