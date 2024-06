A jovem Coco Gauff, atual campeã do US Open, será o grande destaque da equipe americana de tênis para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que não contará com Ben Shelton e Frances Tiafoe.

A federação de tênis dos Estados Unidos (a USTA American Tennis Association) anunciou nesta quinta-feira (20) a lista de jogadores para o evento olímpico, que será realizado entre 27 de julho e 4 de agosto nas quadras de saibro de Roland Garros.

Gauff, segunda colocada no ranking mundial, terá a oportunidade de compensar sua ausência de última hora dos Jogos de Tóquio, que foram disputados em 2021, devido a uma infecção por covid-19.

A joia de 20 anos do tênis americano será acompanhada no torneio de simples por Danielle Collins, Emma Navarro e Jessica Pegula, com quem também competirá nas duplas.

Taylor Fritz, o americano mais bem colocado no ranking mundial (12º), liderará a equipe individual masculina, que é completada por Tommy Paul, Christopher Eubanks e Marcos Girón.

Destacam-se na lista as ausências de Ben Shelton (14º do ranking da ATP), semifinalista do último US Open, e de Frances Tiafoe (28º), duas das figuras mais carismáticas do tênis americano.

Shelton, de 21 anos, havia anunciado que depois de Wimbledon preferiu evitar outra mudança de superfície e começar sua preparação para o Aberto dos Estados Unidos em quadra dura, sua superfície favorita.

