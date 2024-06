A Amazon anunciou, nesta quarta-feira (19), que investirá, por meio de sua subsidiária AWS, mais 10 bilhões de euros (58 bilhões de reais) na Alemanha até 2026, a maior parte em computação na nuvem, em uma nova grande operação da gigante digital americana na Europa.

Este montante incluirá "8,8 bilhões de euros (51 bilhões de reais) em infraestruturas da nuvem" e "1,2 bilhão de euros (6,9 bilhões de reais) em logística, robótica e escritórios de empresas", afirmou o grupo em comunicado.

O investimento soma-se aos 7,8 bilhões de euros (45,2 bilhões de reais) anunciados no mês passado pela AWS para construir um centro de "nuvem soberana" na Alemanha para armazenar os dados das empresas do bloco no território da União Europeia, dispensando os gigantes americanos do setor.

Com estes investimentos, o grupo deverá criar cerca de "4.000 novos empregos" até o final do ano e atingir uma força de trabalho de 40.000 funcionários na Alemanha, afirma o comunicado.

A AWS, subsidiária da Amazon dedicada à "nuvem", já anunciou em maio uma nova dotação de 15,7 bilhões de euros (91 bilhões de reais) na Espanha e 1,2 bilhão de euros (6,9 bilhões de reais) na França para desenvolver este serviço.

Atualmente, quase 80% do mercado europeu de "nuvem" para serviços públicos na UE está nas mãos de três grupos americanos: AWS, Google e Microsoft.

fcz/smk/eb/js/mb/aa/mvv