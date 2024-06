O tenista australiano Alex de Minaur, campeão do ATP 250 de 's-Hertogenbosh, na Holanda, se tornou número 7 do mundo, a melhor classificação de sua carreira, em uma lista publicada nesta segunda-feira (17), com o italiano Jannik Sinner no topo pela segunda semana seguida.

Ao vencer um dos torneios preparatórios para Wimbledon, De Minaur subiu dois degraus no ranking da ATP, ultrapassando o norueguês Casper Ruud (8º) e o polonês Hubert Hurkacz (9º), as únicas mudanças dentro do Top 20 em relação à lista da semana passada.

O título em 's-Hertogenbosh é o segundo da temporada para o australiano de 25 anos, que em março foi campeão do ATP 500 de Acapulco.

O Brasil tem dois representantes dentro do Top 100: Thiago Wild, como número 74, e Thiago Monteiro, em 79º.

- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 17 de junho de 2024:

1. Jannik Sinner (ITA) 9.480 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.580

3. Novak Djokovic (SRV) 8.360

4. Alexander Zverev (ALE) 6.885

5. Daniil Medvedev (RUS) 6.485

6. Andrey Rublev (RUS) 4.710

7. Alex De Miñaur (AUS) 4.085 (+2)

8. Casper Ruud (NOR) 4.025 (-1)

9. Hubert Hurkacz (POL) 3.950 (-1)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.775

11. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.740

12. Taylor Fritz (EUA) 3.090

13. Tommy Paul (EUA) 2.750

14. Ben Shelton (EUA) 2.590

15. Holger Rune (DIN) 2.540

16. Ugo Humbert (FRA) 2.300

17. Alexander Bublik (CAZ) 2.180

18. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.075

19. Sebastián Báez (ARG) 2.030

20. Nicolás Jarry (CHI) 1.905

...

74. Thiago Seyboth Wild (BRA) 750 (-3)

79. Thiago Monteiro (BRA) 715 (-3)

