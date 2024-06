Sem seu astro Miguel Almirón em campo, o Paraguai venceu o Panamá por 1 a 0 fora de casa neste domingo (16), no último duelo de preparação das duas seleções para a Copa América-2024, que começa na quinta-feira nos Estados Unidos.

Um gol do zagueiro Gustavo Velázquez deu a vitória ao time 'guarani' em partida disputada no estádio Rommel Fernández, na Cidade do Panamá.

Os centro-americanos, comandados pelo técnico dinamarquês Thomas Christiansen, e os sul-americanos pelo argentino Daniel Garnero, começaram o jogo dividindo a bola com ataques dos dois lados, mas com poucas oportunidades de gol.

A primeira jogada de perigo aconteceu aos 16 minutos, depois que o zagueiro panamenho José Córdoba levantou a torcida local com um forte chute de longa distância que obrigou o goleiro Carlos Coronel a desviar a bola para o lado.

Porém, o Paraguai respondeu e aos 25 minutos abriu o placar por intermédio de Velázquez, que superou a defesa do panamenha ao desviar de cabeça um cruzamento após uma cobrança de escanteio.

Antes de ir para o intervalo, o Panamá teve diversas chances de empatar, mas não teve clareza para dar o golpe final.

No início do segundo tempo, o Panamá continuou pressionando e aos 52 minutos o atacante José Fajardo, mesmo sozinho na frente do goleiro, perdeu a oportunidade de fazer 1 a 1 ao cabecear para fora.

O Paraguai, bicampeão da Copa América (1953 e 1979), está no Grupo D da Copa América ao lado de Brasil, Colômbia e Costa Rica. Os paraguaios vão estrear na segunda-feira, 24 de junho, contra os colombianos.

Enquanto isso, o Panamá, em sua segunda participação no torneio continental, integra o Grupo C da competição junto com Estados Unidos, Uruguai e Bolívia e vai estrear no domingo, 23, contra 'La Celeste'.

