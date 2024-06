O Bayern de Munique renovou o contrato de Aleksandar Pavlovic, de 20 anos, até 2029, confirmando o compromisso dos bávaros com o jovem meia alemão, anunciou neste domingo (16) o clube num comunicado.

"Aleks deve se tornar um dos rostos da nossa equipe no futuro", garantiu o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, segundo declarações citadas no comunicado do clube.

"Ele é um jogador de que gostamos e de que nossos torcedores gostam. Ele é natural de Munique, e desde muito jovem passou pelo Bayern até jogar com os profissionais", acrescentou.

Pavlovic foi revelado nas categorias de base dos bávaros desde os sete anos de idade e estreou na equipe principal em novembro do ano passado.

Foi uma das principais apostas do técnico Thomas Tuchel, que assumiu o comando do Bayern na temporada passada.

Com 25 jogos disputados e dois gols marcados, esse promissor meio-campista ganhou peso ao longo da temporada e relegou Leon Goretzka, um dos pilares do Bayern, para a posição de reserva nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

Também fez com que Joshua Kimmich, meio-campista titular nas últimas temporadas, fosse transferido para a posição de lateral-direito.

Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona está interessado na contratação de Kimmich, de 29 anos.

tba/eb/aam