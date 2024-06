Uma dupla que pode levar a Alemanha muito longe. Ambos marcaram na abertura da Eurocopa, na goleada por 5 a 1 sobre a Escócia nesta sexta-feira (14), em Munique, os talentosos Florian Wirtz e Jamal Musiala, ambos de 21 anos, encarnam o ressurgimento da 'Mannschaft'.

Com apenas dois meses de diferença de idade, os dois têm muitos pontos em comum: a qualidade e um papel similar em suas equipes, com Wirtz no surpreendente Bayer Levekrusen e Musiala no gigante Bayern de Munique.

- 'Não é só o futebol que nos une' -

Wirtz, revelação do ano com o campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha, e Musiala, formado nas categorias de base do Chelsea, falam a mesma língua, tanto dentro como fora de campo.

"Não é só o futebol que nos une", afirmou Musiala antes da Euro. "Temos a mesma idade e os mesmos interesses. Ele joga ping-pong muito bem, mas também basquete. No fim das contas, nós nos complementamos".

Os dois jogadores, que transitam por todas os setores do ataque, são fundamentais para o sistema de Julian Nagelsmann, que os orienta a mudar de posição para confundir a defesa adversária.

Uma fórmula que funcionou nos dois primeiros gols contra a Escócia. Wirtz abriu o placar aparecendo da esquerda para emendar um cruzamento de Joshua Kimmich e Musiala marcou batendo firme dentro da área.

"Nós dois queremos vencer e precisamos um do outro para isso", afirmou Wirtz, que precisou de mais tempo do que seu amigo para se firmar na seleção, depois de romper o ligamento cruzado em 2021.

- 'Talento enorme' -

Neste ambiente de concorrência sadia, Nagelsmann tem à disposição dois jogadores que se completam para tornar o ataque alemão imprevisível.

"Musiala e Wirtz são dois jogadores de classe mundial. Os dois têm um talento enorme e uma boa mentalidade, são trabalhadores, humildes e escutam", declarou o treinador, pressentindo que os dois iriam marcar na estreia.

Com apenas 21 anos, ambos estão na primeira prateleira dos talentos com potencial para se tornarem estrelas do futebol mundial. Wirtz foi eleito o melhor jogador da Bundesliga depois de marcar 18 gols e dar 20 passes decisivos, enquanto Musiala foi o jogador mais regular de um Bayern de Munique em baixa, com 12 gols e oito assistências.

Segundo a imprensa bávara, o Bayern quer contratar Wirtz e reproduzir a dupla de ouro da seleção.

"Acho que nós estamos atualmente cômodos nos nossos clubes. Mas às vezes brincamos que seria legal jogarmos juntos em um clube em um determinado momento", disse Wirtz, que gostaria de passar "mais tempo" com Musiala.

Mas o jovem jogador do Leverkusen é um desejo do Real Madrid. O clube espanhol o teria entre os candidatos a suceder Toni Kroos, que vai pendurar as chuteiras depois da Eurocopa.

