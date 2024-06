A americana Kristen Kelly, de 32 anos, viralizou em redes sociais ao contar que foi abandonada grávida pelo namorado com quem mantinha um relacionamento há sete anos. Segundo a mulher, o parceiro, chamado Chris Schievink, a deixou para fazer uma viagem romântica com a amante, que era uma de suas melhores amigas, para o México. Para piorar, ela descobriu a infidelidade após o casal de envolver em um acidente de moto.





Kristen contou que o ex usou um pacote de férias, no valor de U$ 6 mil, que ela havia comprado para a família. "Estou grávida de 34 semanas do nosso segundo filho. Ele me disse que trabalharia a uma hora de distância durante todo o fim de semana, mas na verdade ele deixou o país com ela. Nossa primeira filha nasceu com 34 semanas, então ele estar perto era muito importante", narrou.









Segundo a mãe, a primeira filha do casal é autista e, por isso, precisa de alguém para cuidar dela todo o tempo, o que não aconteceria caso Kristen entrasse em trabalho de parto. "Eles sofreram um acidente de moto. A família dela fez uma vaquinha e foi assim que descobri. (...) Me sinto tão estúpida! Minha vida acabou e eu tenho duas crianças para tomar conta", desabafou.





Ela ainda narrou um episódio que ocorreu durante uma consulta que fez sozinha à sua obstetra. "A médica me perguntou: 'O papai vai estar com você quando o bebê chegar?' e eu disse que não. Aí ela perguntou: 'Ele vai estar tomando conta da sua filha mais velha?' e eu disse que não. Então, ela perguntou quem iria estar comigo. E eu disse 'Eu tenho outra pessoa: uma doula!' Estou pagando alguém para estar no hospital comigo para não ficar sozinha. Ela perguntou se o pai estava envolvido na gravidez, e eu respondi: 'Não! O pai está no México transando com outra'", narrou.





Kristen disse que tentou pedir uma medida protetiva para que o ex não se aproximasse da família, mas desistiu da ideia, já que, por já ter sido preso, ele poderia ir para a cadeia novamente.