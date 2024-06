O tenista espanhol Rafael Nadal confirmou nesta quinta-feira (13) que vai disputar os Jogos Olímpicos de Paris (26 de julho - 11 de agosto) e que está fora do torneio de Wimbledon (1º a 14 de julho).

"Durante a entrevista coletiva após o jogo em Roland Garros, me perguntaram sobre meu calendário, e desde então estive treinando no saibro. Ontem foi anunciado [pela Federação Espanhola de Tênis] que estarei nos Jogos de Paris, meus últimos Jogos Olímpicos", escreveu Nadal na rede social X.

"Com esse objetivo, acreditamos que o melhor para o meu corpo é não mudar de superfície e continuar jogando no saibro. Por esse motivo, estou fora de Wimbledon este ano", explicou o tenista, antes de confirmar que vai participar do ATP 250 de Bastad (Suécia), de 15 a 21 de julho.

O torneio olímpico de tênis na capital francesa será disputado de 27 de julho a 4 de agosto nas mesmas quadras de saibro de Roland Garros, onde Nadal foi campeão 14 vezes.

O veterano espanhol vai jogar em Paris o torneio de simples e o de duplas, este último ao lado do atual número 2 do mundo e campeão de Roland Garros no último domingo, Carlos Alcaraz.

Nadal conquistou o ouro olímpico em Pequim 2008 na chave de simples; nas duplas, foi campeão nos Jogos do Rio 2016 ao lado do compatriota Marc López.

No entanto, o tenista de 38 anos não jogará em Wimbledon, o Grand Slam sobre grama, onde foi campeão em 2008 e 2010.

