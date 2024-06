O norueguês Jakob Ingebrigtsen fez história nesta quarta-feira (12), na última jornada do Campeonato Europeu de Atletismo, em Roma, ao se tornar, com seis ouros, o atleta europeu masculino com mais medalhas neste tipo de torneio no Velho Continente.

Ingebrigtsen venceu a final dos 1.500 metros, quatro dias depois de vencer os 5.000 metros.

O norueguês de 23 anos ficou em primeiro lugar nos 1.500m com o tempo de 3 minutos e 31,95 segundos. Ele foi acompanhado no pódio pelo belga Jochem Vermeulen (3m33s30) e pelo italiano Pietro Arese (3m33s34).

Também tiveram papel de destaque na sexta e última jornada do Europeu de Atletismo de Roma o sueco Armand Duplantis, que conquistou seu terceiro título continental no salto com vara, e o italiano Marcell Jacobs, que ganhou o segundo ouro neste Europeu ao participar da vitória da Itália no revezamento 4x100.

"Dei o meu melhor em todas as corridas e tudo correu bem", declarou Ingebrigtsen após seu triunfo.

A dobradinha obtida em Roma representa a terceira consecutiva do norueguês em Campeonatos Europeus, depois das duas obtidas em Berlim (2018) e Munique (2022).

Com sua última medalha, ele ultrapassa os britânicos Mo Farah e Roger Black e o alemão Harald Schmid, pentacampeões europeus.

Entre todos os atletas do Velho Continente, apenas a croata lançadora de disco Sandra Perkovic tem mais medalhas de ouro, que também se sagrou campeã em sua modalidade na capital italiana.

Duplantis não decepcionou neste encerramento do torneio em Roma ao saltar acima dos 6,10m e vencer em sua modalidade.

O grego Emmanouil Karalis (5,87m) e o turco Ersu Sasma (5,82m) acompanharam o prodígio sueco de 24 anos no pódio.

Depois de garantir a vitória, Duplantis tentou quebrar seu próprio recorde mundial saltando mais de 6,25m, mas não conseguiu.

O italiano Jacobs, que havia vencido os 100m há quatro dias, conquistou o segundo ouro após a vitória de seu país no revezamento 4x100m.

O Campeonato Europeu de Atletismo de Roma foi realizado faltando menos de 50 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris.

