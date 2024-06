AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2024 ATÉ QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2024

QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2024

Mundo

MUNDO - Mês do Orgulho - (até 30)

América

(+) PARKLAND (Estados Unidos) - Começa a demolição do local do massacre da escola de Parkland - 10H30

CARACAS (Venezuela) - Retomada das negociações de paz entre a Colômbia e o ELN - (até 31 de Julho 2024)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Julho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

PORTO ALEGRE (Brasil) - Fortes chuvas e fortes enchentes causam mortes no Sul do Brasil - (até 15 de Junho)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento do senador Robert Menendez e demais acusados de corrupção - (até 24 de Junho)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Festival de Cinema de Tribeca - (até 16)

LA PAZ (Bolívia) - Evo Morales e apoiadores definem em assembleia seu futuro para eleições de 2025 na Bolívia - (até 18)

QUITO (Equador) - Sindicatos e organizações socais protestam contra o governo por eventual corte de subsídio ao combustível - (até 13)

Europa

GENEBRA (Suíça) - Encontro da Organização Internacional do Trabalho (OIT) com a presença do presidente Lula da Silva -

SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Doação de Sangue -

Europa

MILÃO (Itália) - Semana de Moda de Milão - masculina primavera-verão 2025 - (até 18)

Oriente Médio e África do Norte

MECA (Arábia Saudita) - Peregrinação do hajj - (até 18)

SÁBADO, 15 DE JUNHO DE 2024

América

GUADALAJARA (México) - Desfile anual do Orgulho LGBT em Guadalajara - 17H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - 'Trooping the Colour ' celebra aniversário do rei Charles III -

DOMINGO, 16 DE JUNHO DE 2024

América

SÃO PAULO (Brasil) - Marcha da Maconha - 16H00

TERÇA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2024

América

SANTO DOMINGO (República Dominicana) - Produtores de cana-de-açúcar haitianos protestam para exigir pensões -

Europa

PARIS (França) - Semana de Moda de Paris: masculina - (até 23)

QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2024

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de juros - 20H00

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do papa Francisco - 05H00

QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Mundial dos Refugiados -

Europa

VIENA (Áustria) - Austrian World Summit, conferência do clima organizada pela fundação Arnold Schwarzenegger -