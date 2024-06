A Allianz Arena, que receberá seis partidas da Eurocopa-2024 (14 de junho a 14 de julho), será iluminada com as cores do arco-íris, em ocasião da Parada do Orgulho organizada na capital bávara, indicou a UEFA nesta quarta-feira (12).

Não há nenhuma partida programada para essas datas no estádio.

"A pedido da Munich Football Arena (nome do estádio durante a competição), o estádio será iluminado com as cores do arco-íris em 22 e 23 de junho", explicou a UEFA. Durante esse fim de semana, Munique celebrará a Parada do Orgulho, chamado Cristopher Street Day na Alemanha.

A moderna fachada do estádio de Munique, iluminado com 300.000 luzes LED, pode mudar de cor para comemorar eventos esportivos ou culturais. Desta forma, mostrará as cores da bandeira arco-íris do coletivo LGBTQIA+ em 22 e 23 de junho.

Em 2021, Munique foi uma das cidades-sede da Eurocopa organizada em 11 países. A cidade pediu para iluminar o estádio com as cores do arco-íris para a partida entre Alemanha e Hungria, um pedido rejeitado pela UEFA por representar uma "mensagem política".

O pedido foi realizado depois de a Hungria votar uma lei em 2021 que proibia qualquer alusão à homossexualidade em público diante de menores, sob pena de multas.

Alemanha e Hungria voltarão a se enfrentar novamente na fase de grupos da Eurocopa-2024 em Stuttgart em 19 de junho.

