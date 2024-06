O ex-atacante Miroslav Klose, campeão mundial em 2014, foi anunciado nesta terça-feira (11) como novo técnico do Nuremberg, da segunda divisão alemã.

Maior artilheiro da história da seleção da Alemanha, Klose (71 gols em 137 jogos) começou sua carreira como treinador sendo auxiliar de Hansi Flick no Bayern de Munique, antes de assumir o Altach, da Áustria, em 2022.

Portanto, esta será a primeira experiência à frente de uma equipe alemã para o ex-atacante de 46 anos, que se aposentou em 2016 e é o recordista de gols em Copas do Mundo (16).

Klose terá como objetivo levar o Nuremberg de volta à primeira divisão. O clube, um dos mais tradicionais do país, é o segundo maior vencedor do Campeonato Alemão com nove títulos (atrás dos 33 do Bayern), além de quatro Copas da Alemanha.

