O presidente do partido de direita Os Republicanos (LR), Éric Ciotti, defendeu nesta terça-feira (11) uma "aliança" com a extrema direita nas eleições legislativas antecipadas na França, apesar da rejeição de parte do partido que já governou o país.

"Precisamos de uma aliança com a Reunião Nacional" da líder da extrema direita Marine Le Pen, afirmou Ciotti em uma entrevista ao canal TF1, garantindo os partidos têm uma visão conjunta dos "valores de direita" e que isso permitiria "manter deputados".

tjc/zm/fp/aa