O movimento islamista palestino Hamas afirmou, nesta segunda-feira (10), que "celebra" o apoio do Conselho de Segurança da ONU ao plano redigido pelos Estados Unidos para uma trégua na Faixa de Gaza.

O movimento "celebra a resolução do Conselho de Segurança (...) e deseja reafirmar sua disposição em cooperar com os irmãos mediadores para estabelecer negociações indiretas sobre a aplicação destes princípios", indicou o Hamas em um comunicado, em referência às suas exigências, que incluem uma trégua permanente e a retirada das tropas israelenses do território palestino.

