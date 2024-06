A Ucrânia ordenou, nesta quinta-feira (6), a retirada de menores e dos seus pais ou tutores legais de várias localidades e vilarejos da região oriental de Donetsk devido à intensificação da ofensiva da Rússia.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou esta semana que a Rússia concentra a sua ofensiva em Donetsk, no leste do país. A Rússia proclamou a anexação de Donetsk em 2022, embora não controle totalmente esta região.

"Esta é uma decisão importante que visa principalmente salvar as vidas das nossas crianças", disse o governador de Donetsk, Vadim Filashkin, nas redes sociais.

"A situação de segurança na região se deteriora constantemente e a intensidade dos bombardeios aumenta", acrescentou a autoridade.

Na lista estão várias cidades próximas da linha da frente, incluindo Lyman, posição que as tropas russas tomaram no início do conflito, iniciado em fevereiro de 2022, mas que as tropas ucranianas conseguiram recuperar.

Nos primeiros meses do conflito, Zelensky instou todos os moradores da região de Donetsk a deixarem a região, mas nem toda a população cumpriu as ordens.

A Rússia lançou uma ofensiva na região de Kharkiv, no nordeste, em maio, forçando a Ucrânia a desviar parte das suas tropas para proteger este flanco muito próximo da fronteira.

Filashkin anunciou anteriormente que uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um bombardeio russo na região.

