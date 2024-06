Alex 'Chumpy' Pullin e Ellidy Pullin estavam há quase 10 anos juntos quando ele morreu afogado durante uma pesca submarina, em 2020. Ele, que era bicampeão de snowboard, tinha 32 anos e sonhava em ser pai. Graças a um procedimento chamado recuperação de esperma post-mortem, Ellidy pôde realizar seu desejo, 15 meses após sua partida. Agora, ela deu detalhes sobre sua história em seu podcast, chamado “Good Mourning”.

Segundo Ellidy, no dia do acidente, ela e Alex tiveram um dia normal, até que ele saiu para pescar. Pouco tempo depois, um de seus vizinhos a informou sobre um acidente na praia. Ela, que viu o marido sair de casa, então viu um post no Facebook sobre um corpo encontrado no mesmo local. De início, ela acreditou que era outra pessoa.



Quando a ficha caiu, ela correu com sua mãe para a praia e tudo fez sentido. Alex se afogou após ter um “apagão” por prender a respiração por muito tempo. Embora ainda não tivesse processado que tinha perdido o amor de sua vida, Ellidy conversou, naquele mesmo dia, com familiares e amigos sobre a recuperação de esperma post-mortem, já que o casal estava ''tentando ter um bebê''.



“Minha tristeza é por Chump, ele está perdendo a oportunidade de ser pai. Vejo pais com seus bebês sabendo o quão bom ele teria sido”, disse. Passados seis meses do acidente, ela começou a pesquisar sobre o procedimento de fertilização in vitro, que seria feito utilizando o esperma de seu marido, coletado após sua morte. Após duas tentativas, a modelo estava grávida e, em outubro de 2021, deu à luz Minnie Alex Pullin.







''Ela se parece com ele... Vou vê-lo em seus olhos”, escreveu em uma publicação no Instagram. ''Tivemos muita sorte que o esperma dele ainda estava vivo, ele estava feliz e saudável. Quando vejo um pai com um bebê, isso me mata pra caramba, e fico tão feliz por essa pessoa, não é uma festa de piedade aqui”, disse no podcast.

A recuperação de esperma post-mortem pode ser feita em pacientes com morte cerebral ou logo após ele ser declarado morto, normalmente de 24 a 36 horas após o falecimento. Para realizar a recuperação do esperma, um cirurgião ou urologista faz uma aspiração epididimal, que é uma extração de esperma com uma agulha através da pele, uma biópsia testicular ou uma remoção completa dos testículos.

Uma vez que o esperma é extraído, ele pode ser congelado e armazenado da mesma forma que as clínicas de fertilidade congelam o sêmen de um doador vivo.