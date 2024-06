Um vídeo viral tem impressionado pessoas em todo o mundo. As imagens virais mostram um homem escapando ileso de um carro no momento em que o veículo cai de um precipício em Jamu e Caxemira, na Índia. O motorista não foi identificado.





Segundo relatos nas redes sociais, o carro, um Tata Punch – SUV elétrico que ainda não entrou no mercado brasileiro –, estava estacionado ao lado de uma casa em uma estrada montanhosa. Não foi confirmado, mas a imprensa internacional aponta que o motorista perdeu o controle do veículo e acabou na beira do penhasco.





Num primeiro momento, alguns homens tentam empurrar o carro de volta para o local seguro, mas não conseguem. Após o empurrão, o carro começa a descer o morro descontrolado. O motorista tenta retomar o controle da direção, em vão. Ele então consegue pular para fora do carro e assiste o Tata rolar entre as pedras.





O Tata Punch é considerado um dos mais seguros da Índia, alcançando cinco estrelas para proteção de ocupantes adultos e quatro estrelas para segurança infantil na classificação Global NCAP. No início do ano, amantes de carros aguardaram um lançamento do Punch no Brasil, com uma versão elétrica que seria vendida a R$ 65 mil. No entanto, isso não aconteceu.