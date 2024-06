Um homem empurrou para longe um superintendente escolar antes ele que pudesse apertar as mãos de sua filha durante a cerimônia de formatura. O caso aconteceu na Escola Secundária de Baraboo, no estado norte-americano de Wisconsin. Um vídeo que circulou nas redes sociais, documentou a ação, descrita como racista nos comentários. A cerimônia de graduação aconteceu em 31 de maio. O caso veio à tona nesta quarta-feira (5/6).

O incidente provocou acusações de racismo uma vez que o pai da estudante é branco, assim como os outros docentes presentes no momento, e o superintendente, Rainey Briggs, é negro.

A representante estadual, Francesca Hong, compartilhou seu repúdio em suas redes sociais. "Ninguém deve ter que suportar esse tipo de conduta grosseira e racista", escreveu. Ela completou com elogios a Briggs. "Dr. Briggs é um excelente superintendente, que se preocupa profundamente com o bem-estar de todos os alunos no distrito de Baraboo", escreveu nas redes sociais.

No vídeo, a 'formanda' é vista sorrindo enquanto recebe o diploma e aperta as mãos dos funcionários da escola. Quando se aproxima do final da fila, seu pai surge empurrando o superintendente para longe.

A filha para com um olhar confuso em vários momentos antes de sair do palco. Os outros docentes vêem, enquanto outros sobem no palco para intervir

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata