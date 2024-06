O partido de extrema direita da Alemanha, AfD, disse nesta quarta-feira (5) que o seu candidato nas eleições municipais foi atacado com uma faca em Mannheim, no oeste do país, onde uma pessoa foi morta a facadas durante uma manifestação anti-islã na semana passada.

O candidato foi atacado depois de interpelar uma pessoa que tentava rasgar um cartaz eleitoral na noite de terça-feira, disse à AFP o líder regional da AfD (Alternativa para a Alemanha), Emil Saenze. A polícia não confirmou nem negou a informação neste momento.

O candidato estava sendo tratado dos ferimentos que sofreu, disse Saenze, líder da AfD na região de Baden-Wuerttemberg.

Várias regiões alemãs realizam eleições municipais em 9 de junho, mesmo dia das eleições para o Parlamento Europeu.

Na sexta-feira passada, um homem de 25 anos entrou em uma manifestação anti-islã em Mannheim, onde matou uma pessoa e feriu outras cinco, incluindo o ativista de extrema direita e blogueiro Michael Stuerzenberger.

Um policial de 29 anos que tentou impedir o incidente foi esfaqueado várias vezes e morreu no domingo devido aos ferimentos.

seb-clp/smk/mas/zm/aa