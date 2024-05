Homem nu correu pelo corredor do avião e derrubou um membro da tripulação

Um avião da Virgin Australia fez um pouso de emergência logo depois de decolar em Perth, na Austrália, na segunda-feira (27/5). Isso porque um passageiro correu nu pelo corredor do avião e chegou a derrubar um membro da tripulação no chão. Ele foi preso por policiais federais.





O voo partiu de Perth com destino a Melbourne, mas cerca de uma hora após o início da viagem, voltou ao aeroporto de origem. Em comunicado, a companhia aérea declarou que o avião voltou por causa de um “passageiro perturbador”, que foi retirado da aeronave pela polícia.



“A segurança dos nossos passageiros e tripulação é a nossa principal prioridade e pedimos sinceras desculpas aos passageiros afetados”, diz o comunicado. A Polícia Federal disse ter sido alertada sobre o incidente por funcionários do aeroporto. “Após ser levado pelos policiais, o homem foi transferido para o hospital para avaliação, onde permanece”, disse a polícia.





Ele deve comparecer perante o tribunal de Perth no dia 14 de junho. As acusações que ele enfrentará ainda não foram anunciadas. Também não foi informado como e em que parte do avião o homem se despiu.





Um dos passageiros do voo, um engenheiro de 23 anos, contou ao The Guardian que o momento foi assustador e que, quando o homem derrubou o comissário de bordo, houve “muitos gritos e berros” perto da cabine. “Inicialmente você pensa, Deus me livre, que poderia ser um ataque. É realmente angustiante estar em um avião nessa situação”, declarou.







Segundo o passageiro, um viajante da classe executiva interveio e, juntamente com o comissário que foi derrubado, controlou o homem - que foi imobilizado e algemado e depois, encaminhado para a parte de trás do avião.







Outro passageiro narrou à rádio 3AWl que o homem “enlouqueceu de repente, correndo para cima e para baixo no corredor e batendo na porta da cabine”. Não há informações de feridos no incidente.