O Borussia Dortmund, que vai disputar a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid no próximo sábado, chegou a um acordo de patrocínio com a gigante alemã do setor de armamentos Rheinmetall, anunciou a empresa nesta quarta-feira (29).

Durante o conflito na Ucrânia, a fabricante de tanques de guerra e de material para carros de combate se tornou um dos grupos mais visíveis da Alemanha, um país que há anos é relutante em relação à indústria de defesa.

O acordo, que tem duração de três anos e cujos valores não foram revelados, inclui espaço publicitário no campo do Dortmund e em entrevistas coletivas, explicou a empresa em um comunicado.

"O logo da Rheinmetall será visível pela primeira vez durante a preparação do Borussia Dortmund para a final da Liga dos Campeões", acrescenta a nota.

