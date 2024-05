Jovem dispara o conteúdo de um extintor de incêndio na direção do rosto do policial

Um grupo de rapazes pregou uma peça em policiais. O carro com os jovens param ao lado de uma viatura da polícia. Um deles chama o motorista e, em seguida, dispara o conteúdo de um extintor de incêndio na direção do rosto do agente. O caso, que aconteceu em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos, na manhã dessa terça-feira (28/5), foi registrado em vídeo, que mostra os rapazes rindo da brincadeira. O policial foi levado ao hospital com ferimentos no olho.







Até o momento, ninguém foi preso. O Departamento de Polícia de Nova York divulgou que um suspeito foi identificado, trata-se de Escarlin Polanco Gonzalez, de 19 anos. Ele teria sido identificado por conta de uma tatuagem no pescoço.







O jovem já foi preso duas vezes, a primeira vez por condução imprudente em dezembro. Ele foi preso novamente dois dias depois por roubo, mas o caso foi encerrado. O NYPD também divulgou fotos de outro suspeito não identificado embarcando em um ônibus em Manhattan.







De acordo com os policiais, os jovens estavam em um sedã cinza de quatro portas. O agente que conduzia o carro estava parado em um cruzamento na hora do ataque. O homem, de 43 anos, estava uniformizado. Eles foi levado para um hospital para cuidar do olho, que ficou machucado após o contato com o conteúdo do extintor. Seu quadro é estável.







A agressão foi publicada nas redes sociais e servirá como evidência da agressão e condução perigosa. O departamento de polícia pediu para que qualquer pessoa com informações sobre os suspeitos entre em contato com a corporação.

Agressão a policiais

Durante entrevista à rede CBS, Eric Adams, prefeito de Nova York, repudiou o ataque. "Agentes de trânsito, policiais, agentes penitenciários - aqueles que usam uniformes - não são os indivíduos. Eles são símbolos da nossa estabilidade. E quando você tem palhaços assim, eles acham que podem pulverizar uma pessoa que está fazendo seu trabalho com um extintor de incêndio, faremos tudo o que for possível para capturá-los", disse.







Ele ainda chamou a agressão de um ataque à cidade. “Não é apenas um desrespeito a um funcionário público, mas é um ataque aos alicerces da nossa cidade. Não é uma piada. Não tem graça”, declarou. O prefeito ainda afirmou que já viu vídeos de pessoas jogando água em membros da corporação. ““Não estamos permitindo que isso aconteça nesta cidade sob esta administração. Encontraremos os responsáveis e eles serão responsabilizados por suas ações”, afirmou.







Na contramão do posicionamento do prefeito, o sindicato dos policiais de Nova York se manifestou, dizendo que há uma impunidade nos casos de agressões policiais. "Os criminosos são encorajados a atacar... porque acreditam que não serão responsabilizados. Nosso sistema enviou uma mensagem perigosa”, disse um representante à CBS.