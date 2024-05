O bilionário americano Larry Connor, de 74 anos, anunciou que embarcará em uma viagem, junto com o desbravador das águas Patrick Lahey, para explorar os destroços do Titanic. A ideia é mostrar que a viagem é segura e esquentar a indústria de submersíveis, em baixa desde a implosão do Titan, da OceanGate, em junho de 2023. De Ohio, Connor é empresário do ramo imobiliário, com histórico aventureiro.







Ele é dono do Connor Group, empresa que vende e aloca apartamentos, com capital de mais de U$ 5 bilhões. Connor se formou na Universidade de Ohio em 1972. Pouco tempo depois, ele comprou a Orlando Computer Group, que fornecia software e hardware para empresas. Na época, o bilionário se tornou o segundo maior revendedor de microcomputadores IBM no estado da Flórida.







Em 1992, ele co-fundou a Connor, Murphy & Buhrman, que mais tarde, em 2003, seria chamada de Connor Group. Em duas décadas, os ativos da empresa saltaram de 100 milhões para quase U$ 5 bilhões. O bilionário também é um dos fundadores da First Billing Services em 2003 e da Heartland Regional Power em 2004. Anos depois, as duas se fundiram.







Durante a pandemia de Covid-19, Connor doou U$ 1,6 bilhão para distribuir para seus funcionários que ganhavam menos de U$ 150 mil por ano. Ele também ajudou a pagar despesas com os cuidados com os filhos de seus colaboradores.







Connor sempre teve espírito aventureiro e uma paixão por velocidade. Na década de 1980, ele começou a participar de corridas. Em 1983, participou da Atlantic Championship, também conhecida como Formula Atlantic, correndo em vários níveis nos anos 2000.







Em 2003, ele fez parte da equipe vencedora do Petit Le Mans na categoria LMP675 daquele ano. Uma década depois, Connor fundou o Team C Racing. Competindo na classe Truck Spec, ele venceu a Baja 1000 em 2014.







Em abril de 2021, ele iniciou uma viagem que o levaria às partes mais profundas do oceano e ao espaço num período de 12 meses. Então com 71 anos, ele viajou, ao lado de Patrick Lahey, fundador da Triton Submarines e parceiro na viagem ao Titanic, para a região da Fossa das Marianas. Eles fizeram três mergulhos: um para uma “montanha submarina” na Fossa das Marianas, um para Sirena Deep, uma das partes mais profundas do oceano, e um para Challenger Deep, o ponto subaquático mais profundo conhecido no planeta.







“A viagem foi fenomenal. É um mundo diferente lá embaixo”, declarou em entrevista na época. Com quase 11 mil metros de profundidade, o Challenger Deep é bem mais profundo do que o local onde o Titanic está localizado.







Em abril de 2022, Connor viajou para o espaço, como tripulante da Missão Axiom 1. Ele atuou como piloto na primeira missão espacial totalmente privada, que levou a tripulação à Estação Espacial Internacional. Ao fazer isso, ele se tornou a segunda pessoa mais velha a entrar em órbita, depois de John Glenn, que entrou no espaço aos 77 anos.







“Sempre incentivei outros a sonhar grande, almejar alto e estabelecer metas impossíveis. Nada é impossível a menos que você pense que é impossível. Ambas as façanhas são grandes desafios que vieram com grande responsabilidade”, aconselhou na época. Ele estaria levando células cardíacas para estudo na estação espacial, mas a informação nunca foi confirmada.







Apesar de seus hobbies extravagantes, Connor não se considera imprudente. “Em primeiro lugar, não acho que seja um temerário. Acho que não existem velhos aventureiros. Seja em corridas, ou em competições acrobáticas, ou indo para o espaço ou indo para o fundo do oceano, nunca fiz nada que considerasse os riscos que não poderíamos controlar ou que houvesse riscos inaceitáveis”, defendeu em uma entrevista.







Connor também atua na filantropia, por meio do Connor Group Kids & Community Partners, que "oferece oportunidades para jovens desfavorecidos nas comunidades em que o Grupo Connor opera". Ele também criou a Greater Dayton School, que é a "primeira escola particular não religiosa para estudantes com poucos recursos" de Ohio, bem como o Colin's Lodge, que é um "programa de recreação e enriquecimento para jovens adultos com necessidades especiais".