Um vídeo que circula em redes sociais mostra um avião da American Airlines sendo arrastado pelo vento do portão de embarque. A aeronave, que pesa mais de 40 toneladas, estava no aeroporto de Dallas Fort Worth, no Texas, nos Estados Unidos, nessa terça-feira (28/5), quando chuvas fortes atingiram a região.







Segundo a imprensa internacional, trata-se de um Boeing 737-800, que pesa 90.000 libras, o equivalente a 40,8 toneladas. A aeronave foi empurrada pela parte frontal, logo após se desconectar da ponte de carga.

No momento do incidente, não havia ninguém na aeronave. A companhia aérea informou que as equipes de manutenção estão realizando inspeções e reparos para garantir a segurança dos passageiros.



O local foi atingido por rajadas de vento que chegaram a quase 130 km/hora. Mais de 700 voos do aeroporto de Dallas foram suspensos, segundo a American Airlines. Mais de 90% das viagens que sairiam do local na manhã de ontem foram atrasadas ou canceladas, por causa das tempestades que assolaram o Texas. Além do avião, um armazém comercial próximo ao local foi destruído.





As chuvas vieram após uma forte onda de calor em todo o estado. A expectativa era de que as altas temperaturas continuassem, mas as tempestades surpreenderam os moradores. Pelo menos 300.000 pessoas no Condado de Dallas ficaram sem energia elétrica. Apagões também foram registrados na parte leste e norte do estado.





Sete pessoas morreram no condado de Cooke, Texas, por causa de um tornado que atingiu a região no sábado, e oito mortes foram relatadas em todo o Arkansas. Pelo menos outras 25 pessoas foram mortas em Oklahoma, Missouri e Kentucky no fim de semana por conta das condições climáticas.