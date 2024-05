Avião de clube da 1ª divisão da Espanha faz pouso de emergência (Avião do Cádiz precisou fazer pouso forçado em Sevilha devido falha mecânica)

O avião do Cádiz CF, que disputou a primeira divisão do Campeonato Espanhol em 2023/24, fez pouso de emergência nesta segunda-feira (27/5) devido a um problema técnico. Por causa do imprevisto, a aeronave que seguiria para El Salvador, país da América Central e Caribe, precisou pousar em Sevilha, na Espanha. Informações iniciais dão conta de que a colisão com um pássaro comprometeu o funcionamento do motor.

Os jogadores do Cádiz estavam a caminho de El Salvador para a reinauguração do Estádio Mágico González, em homenagem ao ex-atacante salvadorenho Jorge “Mágico” González, de 66 anos, que brilhou no clube espanhol com 75 gols em 221 partidas na década de 1980. Segundo o jornal El Desmarque, a viagem a San Salvador, capital do país centro-americano, está suspensa.

Manuel Vizcaíno, presidente do Cádiz, afirmou que os atletas se assustaram. “Todos sentimos a falha do motor, mas não somos pilotos e nenhum de nós sabia o que isso significava. Usei a bússola e disse: ‘Manolo, demos meia-volta’. Aí o piloto falou sobre o motor. Nesse momento, vieram a incerteza e o medo. Vai ser difícil para eles entrarem em um avião novamente”.

Depois de analisar, a empresa nos disse que não existe uma solução imediata, o que faz sentido. Os jogadores ficaram todos em estado de choque e foi impossível avisar que iriam viajar. O susto foi grande e não percebemos quão grande poderia ter sido. Manuel Vizcaíno, presidente do Cádiz

Time do Cádiz que perdeu para o Almería por 6 a 1 no Campeonato Espanhol (Divulgação: Cádiz CF) (foto: Reprodução/Cádiz)

