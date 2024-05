A influenciadora Jasmine Yong, da Malásia, fez um post no Instagram revelando que seu filho Enzo, de apenas 2 anos, morreu durante uma viagem em família. O incidente aconteceu no dia 11 de maio, véspera do dia das mães.







A família estava hospedada em um hotel para celebrar a data especial. Enzo dormiu na mesma cama dos pais, mas, quando os dois acordaram ele não estava mais lá. O bebê tinha ido sozinho até a piscina do hotel e se afogou.

Enzo estava com a mãe e o pai em um hotel, o Lim Kong Wang, para celebrar o Dia das Mães, comemorado em 12 de maio na Malásia. Na noite anterior, Enzo dormiu na mesma cama dos dois e, depois que o casal adormeceu, ele foi até a piscina do hotel sozinho, e se afogou.

"Nosso querido. É com o coração partido que informo a todos que o coraçãozinho do nosso bebê Enzo parou de bater ontem à tarde e virou um anjinho. Nosso bebê Enzo se tornou um anjinho feliz. Não há mais dor ou dificuldades. Obrigada a todos pelas orações e bênçãos. O acidente aconteceu no sábado, véspera do Dia das Mães. Nós ficamos em um hotel e ele deitou do nosso lado após tomar seu leite. Fomos dormir e, quando acordamos, ele não estava mais lá", escreveu.





Ela disse que as condições de comunicação no hotel eram precárias, mas que, quando o resgate chegou, o bebê ainda foi encontrado com vida. “Enzo foi encontrado na piscina. No momento, fizemos uma manobra de ressuscitação, mas ele não respondeu. Nós não podíamos pedir ajuda. (...) Corremos para o hall do hotel com o bebê no colo e pedimos aos funcionários do hotel para ajudarem a chamar a ambulância e fazer os primeiros socorros até a ambulância chegar. Meia hora depois de chegar à emergência do hospital, ele recuperou o batimento cardíaco, mas ficou em coma”, apontou.





Leia também: Pato inflável gigante atravessa rodovia e assusta motoristas



No dia 17, ele morreu. Ela ainda pediu respeito e que as especulações acabassem. “Ninguém quer que este tipo de acidente aconteça. As coisas não são complicadas. Não confundam rumores. Proteger o bebê e a família é o maior conforto para nós. Por favor, deixem Enzo partir em paz. Obrigada", finalizou.