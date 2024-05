Funcionária do Mc Donald's limpou o chão com o esfregão e depois o secou no aquecedor de batatas

Uma funcionária do McDonald’s foi flagrada por uma cliente chamada Debbie Barakat secando um esfregão abaixo de um aquecedor de batatas fritas, acima do alimento. O caso aconteceu no mês passado na cidade de Brisbane, na Austrália.









Ao ver a cena, ela resolveu registrar o momento. “Eu estava esperando meu pedido quando olhei e ouvi um membro da equipe dizer; ‘Não acho que você deveria fazer isso, pois pode ser uma questão de segurança, pois pode pegar fogo’. Fiquei totalmente chocada com o que testemunhei e ela simplesmente riu”, narrou a mulher ao Yahoo! Notícias Austrália.







Segundo a cliente, a funcionária tinha acabado de limpar o chão usando o mesmo esfregão que pôs para secar, na frente dos clientes. Debbie contou que enviou um e-mail para a gerente da loja, que deu uma resposta vaga sobre o caso. “Tenha certeza de que estamos tomando medidas corretivas para que ações semelhantes não ocorram novamente”, escreveu o gerente.





De acordo com o McDonald's, a rede de fast food tem procedimentos rigorosos de limpeza e higiene em todos os seus restaurantes e leva a segurança alimentar extremamente a sério. “Abordamos isso diretamente com o restaurante e conduzimos um treinamento completo para todos os funcionários sobre os procedimentos de higienização, higiene e segurança alimentar do McDonald’s”, diz um comunicado.



“Este foi um incidente isolado e continuaremos a trabalhar com o restaurante para garantir que isso não aconteça novamente”, prometeu a empresa. Segundo o Daily Mail Australia, a funcionária continua no cargo.