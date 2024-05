Biden destacou também que a administração do governo estadunidense está em contato com parceiros no Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se manifestou publicamente sobre as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Em nota publicada no sábado (11/5), Biden disse que ele e a esposa Jill estão "tristes pela perda de vidas e pela devastação causada pelas enchentes no Brasil".

"Nossos pensamentos e orações estão com as pessoas afetadas por esta tragédia e com os socorristas que trabalham para resgatar e fornecer cuidados médicos a famílias e indivíduos", afirmou o presidente.

Além disso, Biden destacou também que a administração do governo estadunidense está em contato com parceiros no Brasil e que os EUA estão trabalhando para fornecer a assistência necessária ao povo brasileiro.

Na sexta-feira (10), o porta-voz do governo dos EUA, John Kirby, já tinha comentado sobre a situação no Sul do Brasil. Os EUA doaram R$ 100 mil para ajudar o Rio Grande do Sul além de outros R$ 100 mil para kits de higiene.

Veja a íntegra da declaração de Biden

"Jill e eu estamos profundamente tristes pela perda de vidas e pela devastação causada pelas enchentes no Brasil. Nossos pensamentos e orações estão com as pessoas afetadas por esta tragédia e com os socorristas que trabalham para resgatar e fornecer cuidados médicos a famílias e indivíduos. Minha administração está em contato com nossos parceiros brasileiros, e os Estados Unidos estão trabalhando para fornecer a assistência necessária ao povo brasileiro, em coordenação com as autoridades brasileiras enquanto lideram a resposta. Os Estados Unidos estão ao lado do Brasil neste momento difícil."