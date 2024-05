Uma gravação em que uma mulher critica o preço dos alimentos no Brasil durante um evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é atual, como sugerem usuários que compartilharam a sequência mais de 35 mil vezes nas redes sociais desde 27 de abril de 2024. O registro foi feito em abril de 2022, em um ato promovido por Lula com mulheres antes do início da campanha presidencial daquele ano, quando foi criticada a inflação no então governo de Jair Bolsonaro (PL).

“Mulher mostra a Lula e realidade brasileira nos supermercados”, diz uma das publicações que circulam noX, noInstagram, noTikTok, noFacebook, noKwaie noYouTube.

O vídeo também foicompartilhadonas redes sociais da deputada federal Bia Kicis (PL).

Na gravação, uma mulher que segura um microfone aparece mostrando a Lula um carrinho de compras de supermercado enquanto menciona a alta no preço dos produtos:“É pão, farinha, uma caixa de leite… É o básico do básico”. Nesse momento há um corte no vídeo, para, então, ela prosseguir:

“Antes a gente ia no mercado feliz da vida, ia fazer compras, saía com o carrinho cheio. Era uma realidade diferente, que a gente gostava de ir. Eu tenho uma lembrança muito boa, que eu ia no mercado com a minha mãe, enchia o carrinho, e agora, hoje, a gente praticamente fecha os olhos para passar nos corredores. É uma tristeza sem fim. Porque a gente vai numa semana e tá um valor, na outra semana já tá o dobro do valor. E a gente não sabe onde vai parar”.

No entanto, ao contrário do que a legenda dos conteúdos virais dá a entender, o vídeo não é atual, nem foi registrado durante o governo Lula.

Ato em abril de 2022

Uma busca no Google pelos termos“ato de Lula com mulheres”e“preços no supermercado”, filtrando por imagens, levou a matérias publicadas em abril de 2022 pela imprensa com registros semelhantes aos do vídeo viral (1,2), em que Lula aparece em um palco com as mesmas pessoas e, ao fundo, um mural roxo escrito“mulheres”e“direito à alimentação”.

De acordo com as reportagens, na ocasião, Lula promoveu um debate com mulheres em Brasilândia (SP), em 30 de abril de 2022. O evento do então candidato à Presidência contou com a participação da esposa de Lula, Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

Uma nova busca no Google e nas redes sociais por mais informações sobre o evento levou a vídeos publicados pelo portalPoder360e peloPartido dos Trabalhadores (PT)com a íntegra da participação de Lula, em que foi possível encontrar os dois momentos que compõem a sequência viral. O primeiro, a partir de24:27, contém a fala da primeira parte do vídeo. Já a segunda parte começa a partir de25:18até aproximadamente25:47.

A sequência registrou o momento em que duas mulheres subiram ao palco com carrinhos de supermercado para comparar o poder de compra da população em2010, durante o segundo mandato de Lula, e em 2022, no período de Bolsonaro.

De acordo comumadelas, os carrinhos estavam abastecidos com produtos referentes àcesta básicanos anos mencionados.

Conteúdo semelhante foi verificado porAos FatoseAgência Lupa.

