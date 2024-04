Não há registro de uma operação da Polícia Federal (PF) que apreendeu dinheiro em espécie no Porto de Santos. Mesmo assim, desde 22 de abril de 2024, circula nas redes sociais um vídeo de diversas caixas com o símbolo da Cruz Vermelha, contendo blocos de dinheiro vivo. Segundo as mensagens, compartilhadas centenas de vezes, as cédulas viriam de Cuba para beneficiar o Partido dos Trabalhadores (PT). Isso é falso: a sequência circula desde 2018 e não foi gravada no Brasil. Um relatório da ONU indica que o dinheiro teria ligação com a morte de Muammar Kadhafi, na Líbia, mas não foi comprovado.

“Porto de santos, 60 baús de medicamentos cheios de bilhões de dólares, vindos de Cuba”, diz uma das mensagens difundidas noX.

Em versões do conteúdo que circulam noFacebook, noInstagram, noYouTube, noKwaie noTikTok, é dito, ainda, que as imagens mostram“nosso dinheiro do mais médicos que vai para Cuba e agora volta para financiar guerrilha armada do PT”.

O vídeo mostra uma série de baús com o logo doComitê Internacional da Cruz Vermelha(CICV ou ICRC, na sigla em inglês) empilhados em diferentes cômodos. À medida que a filmagem avança, os baús são abertos e pode-se ver que eles contêm dinheiro em espécie.

Uma busca no Google por“Cruz Vermelha caixa dinheiro”levou a umcomunicadoda organização datado de 18 de janeiro de 2018, intitulado “Denúncia improcedente: CICV condena vídeo que mostra dinheiro guardado em caixas”.

“Um vídeo que mostra o uso ilegítimo do emblema do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em caixas com dinheiro, vem sendo difundido nas redes sociais, periodicamente, nos últimos dois anos, inclusive agora no início de 2018. Queremos deixar absolutamente claro que o CICV não possui nenhum envolvimento com o armazenamento ou transporte de dinheiro conforme o vídeo falsamente deixa insinuar, e condenamos o uso indevido do nosso nome e logotipo dessa maneira”, diz o texto.

Uma busca reversa pelas imagens do vídeo no Google, usando a ferramentaInVid-We Verify*, de fato levou ao mesmo vídeo publicado em 2018 em outros idiomas, comoespanholeinglês. Nessas publicações, o dinheiro visto no vídeo é associado a diferentes origens: na publicação em espanhol, a quantia seria proveniente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Já no texto publicado em inglês, o dinheiro é associado ao Partido Democrático do Povo (PDP), da Nigéria.

Aos 19 segundos da gravação, porém, é possível perceber uma mensagem escrita em árabe em cima de um dos baús. Em 1 minuto e 24 segundos, outro baú também aparenta ter uma inscrição em árabe, apesar da baixa resolução do vídeo viral.

Uma pesquisa no Google com os termos em inglês“ICRC boxes cash”(“Cruz Vermelha caixas dinheiro”) levou a umachecagem de fatos da Verify, organização baseada na Síria. O texto menciona um relatório escrito pela ONU, segundo o qual as imagens teriam sido gravadas em Acra, capital de Gana, e o dinheiro teria vindo da Líbia, após a queda do regime de Muammar Kadhafi.

Uma nova pesquisa, dessa vez com os termos, em inglês,“UN Libya report money gaddafi”(“ONU Líbia relatório dinheiro Kadhafi”), levou a umamatéria de 2017do site de negócios Quartz a respeito do“tesouro perdido”de Kadhafi.

Segundo o artigo, um painel de especialistas da ONU concluiu que a fortuna do antigo ditador da Líbia estaria escondida em caixas espalhadas por diversos países da África.

A partir de uma pesquisa por“UN Libya experts panel 2017”(“ONU Líbia painel especialistas 2017”, em tradução do inglês) o Checamos localizou orelatório.

O documento da ONU analisou a transição política na Líbia após amorte de Muammar Kadhafiem 2011 e abordou, dentre outros pontos,ativos roubadosque estariam escondidos em diversas localizações da África Ocidental. Esses ativos incluiriam uma grande quantidade de dinheiro em espécie e ouro. Segundo o relato de fontes aos especialistas que escreveram o relatório, estariam ocorrendo tentativas de mover esses itens de volta para a Líbia e colocá-los à disposição de grupos políticos e militares dentro do país.

Napágina 293, o relatório inclui imagens de caixas muito semelhantes às vistas no vídeo viral, com o mesmo símbolo da Cruz Vermelha, a inscrição em árabe e a data de 2011-07-15 (15 de julho de 2011):

Ainda segundo o texto, essas caixas estavam sendo mantidas em Acra, capital de Gana, até pelo menos fevereiro de 2016. O painel acrescenta que entrou em contato com a polícia de Gana e com a França para mais explicações, porém não obteve resposta.

Todas essas informações e imagens contidas no relatório da ONU são creditadas a fontes confidenciais.

A AFP não pôde comprovar de maneira independente as afirmações contidas no relatório. Não é possível determinar, portanto, que o dinheiro visto no vídeo viralizado de fato esteja ligado a Muammar Kadhafi.

Sem registro de operações similares da PF no Porto de Santos

É possível afirmar, porém, que as imagens não foram gravadas no Brasil.

Procurada pelo AFP Checamos, a Autoridade Portuária de Santos afirmou que“não existe registro de apreensão de dinheiro no Porto de Santos”.

Já a PF respondeu apenas que todas as ações e operações são divulgadas oficialmente nosite da corporação. Uma pesquisa por “Porto de Santos” (entre aspas) e “Cuba ” não trouxe nenhuma notícia a respeito de uma operação que apreendeu dinheiro em espécie vindo do país.

Este conteúdo também foi checado porEstadão Verifica,Reuters,UOL Confere,Fato ou Fake,Agência LupaeAos Fatos.

*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisá-la em vários buscadores.

Referências

Comunicado do Comitê Internacional da Cruz Vermelha

Checagem da Verify

Matéria do site Quartz de 2017

Relatório de 2017 da ONU sobre a Líbia

Pesquisa no site da PF sobre Porto de Santos e Cuba