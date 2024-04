O Canadá declarou, nesta semana, estado de emergência devido ao eclipse solar total, que ocorre na próxima segunda-feira (8/4). O fenômeno será visto apenas nos países do hemisfério norte, especialmente no México, Estados Unidos e Canadá. Com isso, as autoridades esperam grande número de turistas, o que pode causar confusão e desabastecimento.



O eclipse solar total ocorre quando a Lua, a Terra e o Sol ficam completamente alinhados, bloqueando assim os raios solares. Segundo o Observatório Nacional, a região do Niágara, no Canadá, será um dos melhores lugares para observar o efeito astronômico, o que causou preocupação no governo local, levando à declaração de estado de emergência antes do eclipse solar.



“Para garantir que o Niágara esteja preparado para acomodar este evento único na vida e por uma abundância de cautela, o Presidente Regional Jim Bradley declarou proativamente Estado de Emergência para a Região do Niágara, sob a Lei de Gestão de Emergências e Proteção Civil (EMCPA), efetivo a partir de hoje, 28 de março”, diz o comunicado.



Para se ter uma ideia, administrações locais, socorristas, escolas e organizações planejam medidas excepcionais para facilitar a experiência dos moradores e visitantes. “A declaração de Estado de Emergência sob o EMCPA fortalece as ferramentas que a Região tem à disposição para proteger a saúde e a segurança dos residentes e visitantes e proteger nossa infraestrutura crítica em qualquer cenário que possa surgir”, explica o documento.



O governo do Niágara também fez recomendações aos moradores, incluindo óculos apropriados para olhar diretamente ao eclipse e preparo para encarar multidões e filas. Outras instruções incluem abastecer o carro e comprar mantimentos antes do evento.

Como ver o eclipse?

O fenômeno não será visível pelo Brasil. No entanto, é possível acompanhar pelas redes sociais da NASA, a agência espacial americana. O eclipse vai começar no Oceano Pacífico Sul e cruzará a América do Norte, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá. O evento será visível na costa do Pacífico do México por volta das 16h07, no horário de Brasília, antes de entrar nos EUA.



O fenômeno depois será visível no Canadá. A previsão é que o eclipse saia da América do Norte por volta das 17h46, também horário de Brasília. Já na Europa, especialmente no Reino Unido e Irlanda, o evento não será visto na totalidade. O próximo eclipse total na Europa ocorrerá em 12 de agosto de 2026, com melhor visibilidade na Groenlândia, Islândia e norte da Espanha.