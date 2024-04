Com a proximidade do eclipse solar total, que será na próxima segunda-feira (8/4), com visibilidade total para o hemisfério norte, autoridades americanas se preparam para receber grande número de turistas para assistir ao fenômeno. Por isso, há uma preocupação com o desabastecimento da região, incluindo um cuidado especial com a alimentação para pets.

Por isso, um juiz do Texas, estado com maior visibilidade, fez um alerta para que os moradores da região corram aos mercados e estoquem alimentos. Ele também orientou aos tutores de animais de estimação a irem às lojas para estocarem ração para os pets. Segundo jornais locais, Rob Kelly atua no condado de Kerr, onde é esperado que a população de 53 mil pessoas triplique nos próximos dias.

“Esperamos que esse tipo de tráfego de visitantes aqui cause congestionamento extremo em nossas estradas, coloque uma enorme pressão sobre nossos socorristas e sistemas hospitalares, drene nossos suprimentos de alimentos e combustível e sobrecarregue nossa infraestrutura da cidade e do condado para, muito possivelmente, exceder a capacidade”, disse, em comunicado.

Ele ainda pediu para que os moradores fiquem em casa e se certifiquem de ter todos os suprimentos necessários estocados já nessa semana, incluindo a alimentação para os pets. “Eu encorajaria você a se certificar de que seus veículos estão abastecidos, que você tem suprimentos de supermercado suficientes, que suas receitas estão cheias e que você está abastecido de provisões para quaisquer animais sob seus cuidados durante o fim de semana do eclipse”, pediu.



Como ver o eclipse?



O fenômeno não será visível pelo Brasil. No entanto, é possível acompanhar pelas redes sociais da NASA, a agência espacial americana. O eclipse vai começar no Oceano Pacífico Sul e cruzará a América do Norte, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá. O evento será visível na costa do Pacífico do México por volta das 16h07, no horário de Brasília, antes de entrar nos EUA.

O fenômeno depois será visível no Canadá. A previsão é que o eclipse saia da América do Norte por volta das 17h46, também horário de Brasília. Já na Europa, especialmente no Reino Unido e Irlanda, o evento não será visto na totalidade. O próximo eclipse total na Europa ocorrerá em 12 de agosto de 2026, com melhor visibilidade na Groenlândia, Islândia e norte da Espanha.