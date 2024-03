É falso que o Fórum Económico Mundial (FEM ou WEF, na sigla em inglês) tenha proposto limitar o consumo de café para reduzir a poluição global, ao contrário do que afirmam publicações visualizadas mais de 10 mil vezes nas redes sociais desde janeiro de 2024. A alegação é compartilhada junto a um vídeo do empresário Hubert Keller participando do evento anual da organização. Na sequência, o banqueiro reflete sobre o impacto do cultivo do café no meio ambiente e propõe métodos regenerativos para tornar sua produção mais eficiente, mas não fala sobre reduzir o consumo do produto.

“WEF declara guerra ao café: 'Não mais do que 2 ou 3 chávenas por ano'”, diz a legenda de publicações noFacebook, noKwai, noTelegrame noX.

O conteúdo também circula emespanhol,inglês,holandês,tchecoesérvio.

A alegação é compartilhada junto a um vídeo de 41 segundos de duração. De acordo com as legendas sobrepostas ao vídeo, um homem afirma em inglês:“Tomaremos o nosso café antes da sessão e você levantou o exemplo do café. Eu adoraria dar a você a chance de expandir isso”.

Ao que o interlocutor responde:“Basicamente, o café que todos nós bebemos emite entre 15 e 20 toneladas de CO2 por toneladas de café. Então, todos nós deveríamos saber disso. Isso acontece toda vez que tomamos café (...) O outro, e um dos motivos é porque a maior parte da plantação de café ou a maior parte do café é produzida através da monocultura e a monocultura também é afetada pelas alterações climáticas. A qualidade destes bens naturais está a deteriorar-se muito rapidamente”.

Ao fundo da sequência, vê-se um painel com as palavras“World Economic Forum”.

Não há menção sobre limitar o consumo de café

Uma pesquisa no Google pelas palavras-chave em inglês“Fórum Econômico Mundial”e“café”mostrou reportagens (1,2) publicadas em janeiro de 2024 por veículos norte-americanos repercutindo o encontro daquele ano.“O palestrante do WEF alerta que cada vez que bebemos café, estamos 'colocando CO2 na atmosfera'”, diz o título de uma reportagem do Yahoo!.

“O tema surgiu recentemente durante um painel de discussão no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. O palestrante Hubert Keller destacou uma questão crucial, mas muitas vezes esquecida, para os bebedores de café”, informa o texto.

Uma outra busca por“Hubert Keller”no site do FEM exibiu umapublicação, de 17 de janeiro de 2024, sobre uma mesa do evento, intitulada:“Colocando um preço na natureza”.

O site informa que Keller, sócio do grupo bancário privado suíço Lombard Odier & Co., era um dos convidados do debate – e não um integrante ou porta-voz do FEM – organizado durante a 54ª edição do Fórum Econômico Mundial, realizado entre 9 e 19 de janeiro de 2024 em Davos, na Suíça

Nesta página, é possível acessar ovídeo completoda mesa, que durou quase 49 minutos. A participação de Keller começa aos 20 minutos e 25 segundos, e a partir de 24 minutos e 37 segundos o empresário fala sobre o impacto do cultivo do café no meio ambiente.

“O café é realmente interessante porque você tem o lado natural do café e tem o lado econômico, a cadeia de valor do café. Do ponto de vista natural, o café que todos tomamos pela manhã emite basicamente de 15 a 20 toneladas de CO2 por tonelada de café, já sabemos disso. Isso significa que cada vez que bebemos café, basicamente liberamos CO2 na atmosfera”– esta é a citação que aparece nas publicações virais.

Mas, em sua introdução de três minutos sobre o café, Keller não fez menção sobre proibir ou limitar o consumo do produto. Tampouco falou sobre a quantidade que cada pessoa deveria consumir, como afirmam os usuários nas redes sociais.

“A maior parte do café é cultivada em monoculturas e elas também são afetadas pelas mudanças climáticas. A qualidade destes recursos naturais está se deteriorando de forma relativamente rápida”, explicou.

Adiante, aos 26 minutos e 38 segundos, Keller explicou a sua proposta de transição da monocultura do café para métodos agrícolas regenerativos que podem tornar a produção mais eficiente, proteger a biodiversidade e combater as alterações climáticas.

“Você alcança uma plantação de café que é totalmente regenerativa, positiva para a natureza e que também cria melhor valor (...) sem que o consumidor pague mais por seu café diário”, concluiu Keller.

No dia anterior, durante umeventode sua empresa, o empresário também falou sobre o cultivo sustentável de café. Na ocasião, ele também não mencionou reduzir ou limitar seu consumo, segundo reportagem do siteLombard Odier.

Uma pesquisa pela palavra“café”no site oficial do FEM não mostrou nenhum comunicado de imprensa ou artigo de opinião que propusesse ou sugerisse a limitação do consumo de café para reduzir a poluição ambiental.

Essa alegação começou a circular em umartigoem inglês publicado em 22 de janeiro de 2024 no portal “The People’s Voice”, anteriormente chamado de News Punch, cujo conteúdo já foi checado pela AFP (1,2).

O Fórum Econômico Mundial é alvo frequente de desinformação,verificadaem diversas ocasiões pela AFP.

