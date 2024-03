O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (27) o fim de sua parceria com o ex-tenista croata Goran Ivanisevic, com quem trabalha desde 2018.

Nesse período, Djokovic conquistou 12 de seus 24 títulos de Grand Slam. Em 2024, no entanto o sérvio ainda não conseguiu levantar um troféu.

"Goran e eu decidimos parar de trabalharmos juntos há alguns dias", afirmou o sérvio em uma mensagem no Instagram. "Nossa química na quadra teve altos e baixos, mas nossa amizade sempre foi sólida como uma rocha", ressaltou.

Djokovic decidiu incorporar Ivanisevic, campeão de Wimbledon em 2001, à sua equipe técnica em 2018. Na ocasião, o sérvio era treinado pelo esloveno Marian Vajda, seu técnico de longa data e com quem continuou trabalhando até o início de 2022.

"Eu me lembro claramente do momento em que convidei Goran para fazer parte da minha equipe", afirmou 'Nole'.

"Foi em 2018, Marian [Vajda] e eu estávamos procurando inovar e trazer um pouco de magia no saque para a nossa dupla", explicou. "De fato, não foi só magia que trouxemos, mas também muitas risadas, diversão, finais de ano como número 1, quebras de recordes e mais 12 Grand Slams (e algumas finais)", acrescentou.

No entanto, Djokovic não está correspondendo às expectativas neste início de 2024, começando com a derrota nas semifinais do Aberto da Austrália para o italiano Jannik Sinner, posteriormente campeão.

Depois, o sérvio caiu na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells para outro italiano, Luca Nardi, e anunciou que não disputaria o torneio de Miami.

Com Ivanisevic, Djokovic bateu o recorde de títulos de Grand Slam no tênis masculino (24), de Masters 1000 (40) e de ATP Finals (7).

