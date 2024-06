Mesmo com a divisão da direita em relação à disputa pela prefeitura de Governador Valadares, o senador Cleitinho (Republicanos) bateu o martelo sobre quem será seu pré-candidato na disputa da cidade do Vale do Rio Doce. O escolhido foi Renato Fraga, do mesmo partido que o senador.

A decisão de seguir a legenda foi tomada após conversas com o presidente da sigla, o deputado federal Euclydes Pettersen, e também com o majoritário estadual na cidade, o deputado Enes Candido.

Nas últimas semanas, Cleitinho se posicionou como um político independente e declarou apoio a dois pré-candidatos do PL: Bruno Engler em Belo Horizonte e Cabo Junio Amaral em Contagem. Por isso, havia uma expectativa de que ele fizesse o mesmo em Valadares, apoiando o pré-candidato e deputado estadual Coronel Sandro (PL).

Sandro, por enquanto, tem se apresentado com uma chapa "puro-sangue" na disputa em Governador Valadares. Enquanto isso, Fraga já acumula o apoio de nove partidos.