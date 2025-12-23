Que cor usar na virada do ano de 2026?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Para 2026, a Numerologia aponta o vermelho como a cor coletiva, simbolizando um período de inícios, coragem e ação. No entanto, a energia mais poderosa para você está em uma tonalidade única, definida pela sua data de nascimento.

"O vermelho traz vitalidade sem agressividade, ativando a força, ação, magnetismo, coragem, conquista. Ela se conecta diretamente com Marte, planeta regente do ano. Então já que o planeta é vermelho, você tem que usar bastante vermelho”, aconselhou a astróloga e apresentadora Márcia Fernandes nas redes sociais.

Para atrair dinheiro, a dica é combinar vermelho com dourado. “Vamos usar bastante dourado — traz muito dinheiro, reconhecimento e oportunidades materiais. 'Ah, mas na virada eu quero usar branco'. Tá bom, usa calcinha vermelha, cueca vermelha, usa um lenço amarrado vermelho no pulso, fica legal”, apontou.

Outra cor indicada por ela é o azul, que atrai proteção. Já os tons de cinza e marrom devem ficar de fora da virada, porque podem atrair más energias.

Como descobrir sua cor pessoal para 2026

Cada pessoa vive um ciclo numerológico particular, conhecido como Ano Pessoal. Descobrir o seu número revela qual cor estará em sintonia com seus objetivos e desafios para os próximos 12 meses. Usar essa tonalidade ajuda a potencializar oportunidades e a vibrar na frequência certa para o sucesso.

O cálculo do Ano Pessoal é simples e revela o número que vai reger sua vida de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026. Para encontrar o seu, basta somar os números do seu dia e mês de nascimento com os algarismos do ano vigente. Por exemplo, alguém que nasceu em 15 de outubro (mês 10) faria a seguinte soma: 1 + 5 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + 6 = 17. Em seguida, some os algarismos do resultado até chegar a um único número: 1 + 7 = 8. Neste caso, o Ano Pessoal é 8.

Após descobrir seu número, confira a seguir qual energia e cor irão acompanhar você:

Ano Pessoal 1: Vermelho e Laranja. Cores que impulsionam coragem, novos começos e determinação para tirar projetos do papel.

Ano Pessoal 2: Laranja e Rosa. Tonalidades que favorecem a paciência, as parcerias e a diplomacia nos relacionamentos.

Ano Pessoal 3: Amarelo. Cor que estimula a criatividade, a comunicação, a sociabilidade e o magnetismo pessoal.

Ano Pessoal 4: Verde e Marrom. Ideais para quem busca organização, estrutura, segurança e estabilidade.

Ano Pessoal 5: Azul e Violeta. Vibrações que auxiliam em processos de mudança, versatilidade e busca por liberdade.

Ano Pessoal 6: Azul Índigo e Rosa. Frequências ligadas à afetividade, família, harmonia e responsabilidade.

Ano Pessoal 7: Violeta. A cor do autoconhecimento, da intuição e da busca por aprofundamento espiritual ou intelectual.

Ano Pessoal 8: Rosa e Marrom. Tons que ajudam no planejamento, na objetividade e na conquista de sucesso material.

Ano Pessoal 9: Dourado e Verde. Cores que facilitam o desapego, o encerramento de ciclos e a transição para o novo.

E o branco?

O branco é sempre uma escolha segura, pois simboliza a união de todas as cores e vibra paz, pureza e recomeço. É uma tela em branco para um novo ciclo. Se preferir manter a tradição, use o branco na roupa principal e adicione sua cor pessoal em acessórios, como sapatos, joias ou na roupa íntima.

Já o preto, associado ao poder e à elegância, deve ser usado com intenção. Ele transmite sofisticação, mas por ser uma cor de introspecção, pode intensificar sentimentos melancólicos. A dica é combiná-lo com sua cor do ano para equilibrar as energias.

