Conheça os santos padroeiros das profissões e suas datas

Santos Padroeiros das profissões

O poder dos santos

Os anjos etêm um papel importante na proteção de pessoas, animais e lugares. Eles são figuras espirituais a quem recorremos para buscar orientação e auxílio. Além dos santos padroeiros gerais, também existem os santos dedicados a profissões específicas, conhecidos como santos das profissões. O trabalho , mais do que uma simples ocupação para nosso sustento, é um caminho que nos conduz à santidade. Enfrentar diariamente nossas responsabilidades profissionais, mesmo em empregos que muitas vezes não trazem satisfação, é uma forma de sacrifício que nos aproxima de Deus. Neste artigo, explore os santos padroeiros de diversas profissões e descubra como suas orações podem trazer conforto e intercessão divina em sua jornada profissional. São José - 19/03Santo Ivo de Kermantin – 19/05São Medardo – 8/06 e Santo Isidoro - 10/05São Raimundo Gayrard e São Tomé -ambos em 3/07São Lucas 18/10 São Jorge -23/04São Brás – 3/02 e São Luís IX -25/08Santo Alberto Magno - 15/11São Roque – 16/08, São Lucas - 18/10 e São Lamberto – 17/09São Miguel - 29/09São Mateus – 21/09São Joaquim – 26/07São Lourenço – 10/08 e São Benedito – 5/10São Vito, mártir – 15/06 São Francisco de Assis – 4/10São Camilo de Lellis – 14/07São Tomé – 3/07São Francisco de Sales – 24/01 e São João – 27/12São Lucas – 18/10 São Cosme e Damião – 26/09 São Judas Tadeu – 28/10São Fiacre – 30/08Santo Elói de Chaptelat – 1/12São Francisco de Sales – 24/01Santo Ivo de Kermantin – 19/05São Nicolau de Bari – 6/12 e Santo Erasmo 2/06São Lucas – 18/10 e São Cosme e Damião 26/09Santo Elias – 1/12São Jorge – 23/04 e Santo Expedito – 19/04São João Batista – 24/06São Cristóvão – 25/07São Fiacro – 30/08São Gregório Magno – 3/09São José Operário – 1/05São Tomé – 3/07 São Pedro – 29/06, Santo André – 30/11 e Santo Erasmo 2/06João Batista de la Salle – 7/04São Bernardino de Sena – 20/05São Brás – 3/02São João Maria Vianney – 4/08Santo Elói – 1/12Acenda uma vela e ore com muita fé para o seu santo padroeiro. Ele vai atender sua prece e fazer com que tenha sucesso em sua profissão. Os que pereceram em amizade de Deus, podem interceder por nós, que ainda estamos na Terra. Através do poder de Cristo, Mediador entre Deus e os homens, os santos podem interceder por nós, junto ao Pai.