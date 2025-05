Tratamento espiritual durante o sono: como descansar o espírito?

Tratamento espiritual: alimentação

O nosso corpo está intrinsecamente ligado ao nosso espírito, mesmo que às vezes as dores do corpo não sejam sentidas no espírito e as dores do espírito não sejam manifestas na carne. Hoje iremos falar sobre odurante o nosso sono. Quando dormimos, descansamos o corpo e, também, o espírito. Mesmo que este continue em um processo mais lento, jamais inativo, haja visto a produção de sonhos , visões e contatos energéticos.Para um sono renovador, também para o espírito, evite ingerir alimentos gordurosos antes de dormir. Além de trazer malefícios à saúde física, o espírito também ficará mais agitado caso você acorde com desconfortos, por exemplo, ou esse costume se reflita em uma obesidade no futuro, impedindo a realização de diversas atividades espirituais.Para um tratamento espiritual de qualidade, os pensamentos também devem estar alinhados e em paz. Quando for dormir, deite-se e feche os olhos, sem ficar pensando em tudo o que está acontecendo em sua vida, sobre os seus problemas, sobre as decepções amorosas, sobre as doenças etc. Procure levar seus pensamentos para um plano mais sutil e procurar um ponto de paz. Quando dormimos pensando em problemas, uma imensa bola de neve negativa é criada, atentando o nosso espírito durante todo o sono.Um outro perigo ao sono é o nosso estado comportamental durante ele. Nunca durma alcoolizado, por exemplo. Em alguns casos, isto pode acontecer e promover um estado temporário de satisfação. Mas, pela manhã, o seu espírito estará machucado. Se você teve alguma discussão com o seu parceiro ou parceira, evite dormir contrariado. Quando dormimos com questões pendentes, o espírito fica se cobrando durante toda a noite. Pela manhã, uma espécie de culpa é criada em sua mente. Isto, por incrível que pareça, anula muito do tratamento espiritual e pode ser somatizado em doenças físicas, como dores de cabeça e nas articulações.O uso de medicamentos não é o mais recomendado, mas se você precisar tomá-los, faça uso, mas nunca com culpa. Existem pessoas que tomam calmantes se sentindo culpadas ou preocupadas. Se o remédio foi receitado por um médico, não tenha medo. Ajudará em sua saúde e, após a cura, você pode interromper o uso. O problema é quando você se encontra viciado e não consegue parar de tomá-los, arruinando qualquer alternativa de tratamento espiritual.